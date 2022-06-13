 

Эрдоган: Турция не пойдет на компромисс в вопросе поддерживающих терроризм стран

13.06.2022, 20:30, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявит на саммите НАТО в Мадриде, что Турция не пойдет на компромисс в своей позиции по «поддерживающим терроризм странам», сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Управление коммуникаций при администрации президента Турции проведет 17 июня в Брюсселе дискуссию, на которой обсудят «будущее НАТО после войны в Украине». Панель позволит донести тезисы Турции до всего мира, используя возможности публичной дипломатии. Перед саммитом НАТО, на котором президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие 28-30 июня, Управление коммуникаций проведет 28 июня в Мадриде дискуссию для информирования международной общественности. Ожидается, что президент Эрдоган на саммите НАТО подчеркнет, что «Турция не пойдет на компромисс по своей позиции в отношении стран, поддерживающих терроризм и террористические организации», – сообщила канцелярия, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Турция поставила десять условий Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в НАТО.

В начале июня Эрдоган заявил, что Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение РФ может быть обозначено как «непосредственная угроза».

На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.

В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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