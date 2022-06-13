СМИ: ВСУ обстреляли роддом в Донецке

В Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь, передает корреспондент РИА «Новости».

Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град».

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