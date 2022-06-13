 

Мнение: Имидж не нужен. Будем уродами все

13.06.2022, 20:00, Разное
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И вот – очень показательная история в пандан к предыдущей про Чадаева; про еще одну российскую “государственницу”, у которой одно отличие – она становиться монстром не захотела.

“Наталья Поклонская уволена указом Путина из Россотрудничества. О новом назначении не сообщается. Похоже, что ее государственная карьера в РФ закончилась. Ехать из России ей тоже некуда. В Украине на нее заведено уголовное дело, которое может стать основанием для выдачи из любой страны”.

Предвижу, как сейчас начнут злорадно кидать в воздух чепчики разного рода сторонники и поклонники Украины: “Так тебе и надо, мразь! Ага! Получила!! Это тебе за предательство” и т.д.

Наталья Поклонская была прокурором в украинском Крыму, а после его аннексии после небольших колебаний всецело перешла на сторону российской власти. Я прекрасно помню, что это стало огромным имиджевым успехом для РФ и в немалой степени способствовало нарастанию так называемой “крымской эйфории”, особенно после выхода “вирусного видео” от легендарного Энджойкина с Поклонской в виде ключевого образа.

Потом Поклонскую росвласть пыталась так и этак пристроить в свою скрипучую “вертикаль власти” в качестве “самой красивой шестеренки” – чтобы она просто блистала и одним своим видом ее очеловечивала и делала привлекательной. Из прокуратуры в Крыму ее быстро убрали, отправили “возгонкой” в бессмысленную Госдуму – однако и там Поклонская слишком выделялась. Потом ее пытались сделать послицей – не вышло, сдали в еще более бессмысленное Россотрудничество… и вот наконец уволили вовсе.

И я думаю, что дело и этим не ограничится. Едва ли в России Поклонскую оставят в покое: во власти она слишком многих бесит, не удивлюсь, если вскоре ее попытаются арестовать и посадить. За что – найдут.

Увольнение Поклонской, при всей казалось бы незначительности самого события, безусловно – знак. Оно означает, что режим в каком-то смысле сдается в имиджевом плане – он перестает делать даже попытки казаться красивым. Примерно как старый “крестный отец” мафии, достигший в ней полного влияния – плюет на диету и на спорт, становится безобразно толстым, обрюзглым и уродливым: это от презрения ко всем прочим членам банды – все равно, если прикажут, поцелуют и руку, и щеку, и любое другое место по выбору.

А путинский режим избавляется от Поклонской. Девушка, понятно, никогда не была “ума палата”, но одного у нее было не отнять – она всегда была безусловно ЖИВОЙ. Это ее и сгубило: система росвласти – это царство зомби, бездушных кукол, и живым там не место.

Ну и можно констатировать, что с “крымской эйфорией” теперь уже покончено официально и окончательно.

Источник: Размышления вольного социолога



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