Мнение: Вилка для Пакистана

Вилка для Пакистана

Пакистан должен сделать выбор между МВФ, контролируемым США и Китаем в отношении того, кто из них двоих может наиболее реально помочь ему предотвратить банкротство и, соответственно, стать его главным финансово-экономическим партнером в период самого хаотичного десятилетия со времен Второй мировой войны.

Авторитетная пакистанская газета Express Tribune, со ссылкой на «высокопоставленные источники», сообщила в четверг, что контролируемый США МВФ потребовал, чтобы страна пересмотрела энергетические соглашения, связанные с Китайско-пакистанским экономическим коридором (CPEC), флагманским проектом пекинской инициативы «Один пояс, один путь» (BRI), в качестве подразумеваемого предварительного условия для получения помощи от этого глобального финансового органа.

Это происходит именно в тот момент, когда экономический кризис в Пакистане продолжает всесторонне усугубляться, а новые власти, скандально сменившие бывшего премьер-министра Имрана Хана в начале апреля под предлогом решения этих проблем, до сих пор не предложили какого-либо устойчивого решения.

Следует также упомянуть, что Пакистан и Китай договорились в сентябре прошлого года не изменять тарифную и налоговую политику, связанную с энергетическими сделками КПЭК, поэтому новые власти откажутся от слов прежнего правительства, если попытаются пересмотреть эти условия под давлением контролируемого США МВФ. Оптика такой попытки может укрепить доверие к заявлениям бывшего премьера о том, что они пришли к власти в результате смены режима, организованной США против него в наказание за его независимую внешнюю политику. Китай является главным стратегическим партнером Пакистана и одним из двигателей формирующегося многополярного мирового порядка наряду с Россией, поэтому Исламабад должен действовать очень осторожно в этом отношении.

Любые резкие движения в направлении одновременного представления себя как поддавшихся давлению США после обвинений в том, что они были приведены к власти Америкой, чтобы перевернуть грандиозную стратегическую переориентацию Пакистана с многополярного консервативно-суверенистского направления бывшего премьер-министра Хана на однополярное либерально-глобалистское направление Вашингтона, преследующего собственные интересы, могут нанести непоправимый ущерб репутации нового правительства. Вызывает обеспокоенность тот факт, что президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса всего несколько дней назад высказал мнение, что интерес Китая к Южной Азии, похоже, угасает, в том числе к Пакистану, где реализуется флагманский проект BRI.

По его словам:

«Мой анализ заключается в том, что Китай сместил свой стратегический фокус на Юго-Восточную Азию. Они видят больше стратегического интереса в Филиппинах, Вьетнаме и Камбодже, в этом регионе и в Африке. Они меньше заинтересованы в этом регионе. Я не знаю, прав я или нет, но даже внимание к Пакистану снизилось. Это показывает, что их интерес здесь не такой, как раньше. Их интерес сместился в две другие области».

Хотя пока это остается его личным мнением, поскольку оно не получило объективного подтверждения, тем не менее это разумное наблюдение, поскольку недавние экономические и политические потрясения в таких ведущих китайских странах-партнерах, как Шри-Ланка и Пакистан, могли заставить Пекин пересмотреть свою большую стратегию.

Вместо того, чтобы сконцентрироваться на Южной Азии, как раньше, Народная Республика, возможно, действительно переориентирует свое внимание на соседние страны АСЕАН и Центральную Азию, первые из которых имеет гораздо более крупный и стабильный рынок, а вторая может соединить Китай с Ираном и Турцией. Африка, как всегда, остается приоритетным направлением всесторонних усилий Китая по глобальному взаимодействию, поскольку ни одна из этих стран не может устойчиво развиваться в этом столетии без другой, а это означает, что не будет ниютсялись успехом. Несмотря на то, что Южная Азия важна для Китая и особенно пакистанский проект CPEC, недавняя неопределенность там могла сравнительно снизить его интерес.

Если это наблюдение хотя бы частично верно, то это говорит о том, что Пакистан был поставлен перед дилеммой МВФ, контролируемого США, и должен сделать выбор с нулевой суммой.

Если бы это наблюдение было хотя бы частично точным, то это означало бы, что контролируемый США МВФ поставил Пакистан перед дилеммой, в результате чего он должен сделать выбор с нулевой суммой. Проще говоря, Пакистан должен выбирать между выполнением косвенно переданных Вашингтоном требований через этот глобальный финансовый орган и, таким образом, рискует осложнить отношения с Китаем или же дать отпор той же стране, с которой его новое правительство нацелено на улучшении отношений, что, возможно, разрушит возможность для сближения, но при этом сохранить отличные стратегические отношения с Народной Республикой.

Ставки не могут быть выше, учитывая прежнее предупреждение бывшего премьер-министра Хана о последовательности событий, которые могут привести к концу его страны при наихудшем сценарии.

По его словам:

«Если истеблишмент не примет правильных решений, то я могу письменно заверить, что они и армия будут уничтожены, потому что что станет со страной, если она обанкротится. Пакистан движется к дефолту. Если это произойдет, то какой институт пострадает [больше всего]? Армия. После того как она пострадает, какие уступки от нас потребуют? Денуклеаризация. Если в это время не будут приняты правильные решения, то страна идет к самоубийству».

Как бы тревожно ни звучал этот сценарий, он, безусловно, кажется правдоподобным, особенно учитывая дилемму, в которую Пакистан, как сообщается, только что поставил контролируемый США МВФ. Это оказывает огромное давление на военные и разведывательные структуры страны, которые на пакистанском жаргоне именуются «истеблишментом», чтобы в ближайшее время решить, какой курс действий выбрать. Проблема, однако, заключается в том, что истеблишмент недавно решил отказаться от своей прежней роли в управлении страной, неожиданно заняв позицию «нейтралитета» после скандального вотума недоверия бывшему премьер-министру Хану, который, как он утверждает, был срежиссирован США.

Эта вновь обретенная позиция, возможно, не самая лучшая практика в такой переломный момент пакистанской истории, поскольку истеблишмент ранее утверждал, что CPEC — это инициатива, представляющая большой стратегический интерес и имеющая полную поддержку всех заинтересованных сторон в стране. Имея это в виду, их сохраняющийся «нейтралитет» может быть истолкован некоторыми наблюдателями — особенно в Китае — как молчаливое одобрение любых действий, которые новое правительство решит предпринять в отношении заявленного требования контролируемого США МВФ о пересмотре энергетических соглашений КПЭК. Не вмешавшись и позволив им, возможно, подчиниться давлению Запада, истеблишмент может непреднамеренно послать очень тревожный сигнал Китаю.

Народная Республика может сразу же заподозрить, что утверждения бывшего премьер-министра Хана о том, что его преемники пришли к власти в рамках организованной США смены режима, чтобы изменить его независимую внешнюю политику, имеют основания, если они внезапно откажутся от согласия бывшего правительства сохранить условия энергетических сделок КПЭК под косвенным давлением США через МВФ. Это может сигнализировать китайцам, что новое правительство больше соответствует западному мировоззрению, возглавляемому США, чем мировоззрению, возглавляемому совместно Россией и Китаем. Кроме того, Пекин может также прийти к выводу, что истеблишмент также молчаливо поддерживает эту грандиозную стратегическую переориентацию.

Если этот сценарий реализуется, то наблюдения президента Шри-Ланки Раджапакса о якобы снижении интереса Китая к Южной Азии могут стать свершившимся фактом, по крайней мере в отношении Пакистана. Народная Республика, по всей вероятности, будет считать новое пакистанское правительство и его сторонников из истеблишмента ненадежными, таким образом, потенциально перенаправляя фокус своего внимания от этой страны в сторону Центральной Азии, как это, похоже, уже происходит, чтобы создать связи с более экономически и политически стабильными Ираном и Турцией. Пакистан и CPEC, несомненно, всегда будут оставаться важными, но они больше не будут «первыми среди равных» в BRI.

Размышляя над стратегическими идеями, изложенными в этом анализе, становится ясно, что США поставили Пакистан перед двойной дилеммой. Прежде всего, он должен срочно предотвратить надвигающееся банкротство, чтобы сохранить целостность своей ядерной программы, согласно мудрому предупреждению бывшего премьер-министра Хана, но он также должен выбрать между МВФ, контролируемым США и Китаем — какая из этих двух стран может наиболее реально помочь ему в этом и, соответственно, стать его главным финансово-экономическим партнером на протяжении самого хаотичного десятилетия со времен Второй мировой войны. Это означает, что Пакистан вынужден сделать ключевой выбор с нулевой суммой, грандиозные стратегические последствия которого будут сказываться еще долгие годы.

http://newsstreet.ru/blog/31778.html – цинк

https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2954 – оригинал на английском

В целом, достаточно бесхитростная двухходовка – свергаем законное правительство и с помощью представителей зависимой части истеблишмента пытаемся нагадить стратегическим оппонентам (в данном случае Китаю и Россию) даже ценной огромных экономических издержек для самого Пакистана.

Ждем, чем ответит Китай.

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