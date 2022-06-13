Мнение: Почему Китаю не нужна Сибирь, 8700 рублей за проезд по мосту и КНДР за Россию

1. Российский эксперт по Китаю объясняет, почему китайцы вовсе не стремятся захватить Сибирь, а наоборот, всячески поддерживают Россию в её отражении агрессии Запада, любят нашего президента Владимира Путина и восхищаются главой Чечни Рамзаном Кадыровым (ссылка):



Как человек, живущий в Китае достаточно долго, темы «Китай нам не друг!», «Китай поддерживает санкции!», «Китайский нож в спину!» читаю и слушаю с большим интересом. Всегда полезно узнать мнение настоящих экспертов.

Одна с ними беда: кого ни копни – сидел на штатовских грантах или с ними связан. Такие обожают выискивать частные проявления оппозиционных или маргинальных идей в Китае и предъявлять их в качестве доказательств недружественного к нам отношения.

О том, что наш коварный восточный сосед спит и видит, как бы выпить всю воду из Байкала, спилить тайгу и захватить наши земли аж до Урала, я слышал с ранней юности. За десятки лет тема приелась. Не оправдал Китай надежд. Ему бы со своими владениями справиться – каждый год население граничащих с нами северо-восточных провинций снижается. Дунбэйцы, выходцы из этих мест, расползаются по стране, в основном туда, где потеплее, до самого острова Хайнань. <…>

Поддержка действий России со стороны китайского общества – сильнейшая. Критика России не допускается ни в одном из СМИ, даже слово «война» не используется, вместо него употребляется стилистически нейтральное выражение «боевые действия». Редкие проукраинские высказывания в китайском сегменте интернета сначала высмеиваются пользователями, а затем и вовсе удаляются. Пророссийские статьи и комментарии, наоборот, активнейшим образом поддерживаются.

Контролируемый цензурой китайский интернет не пестрел бы без высочайшего одобрения картинками с рекламой российских конфет и подписью, что каждая купленная конфета превращается в пулю, летящую в нацизм. А такого народного маркетинга и творчества в социальных сетях полно.

Без однозначного разрешения сверху и без неподдельного народного восхищения Путиным и Кадыровым была бы невозможна реклама в торговых сетях российской продукции, где оба российских лидера ласково называются Сяо Пу и Сяо Ка.

Наконец сам факт того, что китайцы стали активно скупать любые российские товары с целью поддержать Россию, говорит сам за себя. Дело доходит до того, что в китайской соцсети Weibo наши бизнесмены просят народ сбавить темпы заказов – не успевают подвозить новые товары.

Кстати, много мы стран знаем, где и ныне свято чтут подвиг советских людей во Второй мировой войне? Много стран знаем, где зрители и сейчас плачут, когда смотрят наши фильмы про войну? Где «А зори здесь тихие…» популярны настолько, что Центральным телевидением даже снят сериал-ремейк? Где в парках люди собираются попеть «Подмосковные вечера», а на государственных торжествах исполняется наша «Катюша»?

Такой вот он, наш сосед на Востоке.

2. Наши экономические связи с Китаем всё крепче и крепче. В Амурской области недавно открыли первый автомобильный мост через Амур в Китай. Переправа была готова ещё в 2019 году, но из-за эпидемии ковида её открытие пришлось отложить (ссылка).

Проезд по мосту будет платный, причём цену собираются установить немалую, в 8700 рублей (ссылка). Эти деньги должны за 20 лет окупить строительство моста, осуществленное в рамках концессионной модели (частно-государственное партнёрство, при котором объект через указанный срок должен перейти в собственность государства).

Мост рассчитан в первую очередь на движение грузового транспорта, на обслуживание российско-китайской торговли. Для тех, кто везёт грузы таким образом, 8700 рублей – вполне подъёмная цена, которая теряется среди прочих расходов. Для сравнения: за доставку из Китая контейнера морем могут попросить около миллиона рублей.

3. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын выразил нашей стране свою полную поддержку (ссылка):

Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР направил теплые поздравления в адрес президента и народа России, пожелал Путину крепкого здоровья, а российскому народу — благополучия и процветания.

“Под Вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, достигает больших успехов в свершении справедливого дела по защите достоинства, безопасности и прав на развитие страны, чему северокорейский народ оказывает полную поддержку”, — отмечается в телеграмме.

Напомню, что Россия и Китай недавно поддержали КНДР в Совбезе ООН, заблокировав очередные санкции за разработку корейцами ракетно-ядерного оружия.

Многие у нас задаются вопросом, следует ли вообще России поддерживать коммунистическую Северную Корею? Жизнь там не сахар, и дело не столько в диктатуре, сколько в заведомо неэффективной коммунистической экономике.

Однако, во-первых, Ким Чен Ын не так плох, как про него рассказывают западные СМИ, и в последние полтора десятка лет в КНДР наметились определённые перемены к лучшему, там хотя бы частично сняли удавку с мелкого бизнеса, что позволило повысить уровень жизни. Есть надежда, что когда-нибудь северокорейцы смогут пойти по пути Китая, то есть установят у себя капитализм в качестве промежуточного этапа на пути к коммунизму. Будет лучше, если это произойдёт мирным путём, без оранжевых революций в духе нашего 1992 года.

Во-вторых, мы в любом случае не хотим отдавать эту страну на растерзание США, нам не нужна ещё одна проблемная точка у наших границ.

Отчасти схожая ситуация в Никарагуа. Президент страны Даниэль Ортега когда-то сверг проамериканского диктатора Сомосу и в первый президентский срок безуспешно пытался строить в стране социализм. Впоследствии Ортега перешёл на традиционалистские позиции и примирился с капитализмом. Особыми экономическими успехами Никарагуа похвастаться не может, но, по крайней мере, там больше нет гражданской войны, и страну больше не грабят американцы.

На днях власти Никарагуа официально разрешили временное присутствие в стране российских войск для выполнения гуманитарных миссий (ссылка). Формально такое же разрешение выдали США и ещё ряду стран, чтобы не злить американцев. Вот только на деле Никарагуа пытается выстроить союзнические отношения именно с Россией, поддерживая, в частности, наше воссоединение с ДНР и ЛНР. Так что не исключено, что мы ещё увидим там российские военные базы.