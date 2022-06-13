 

СМИ: Венесуэла поставит концерну Eni 3,8 млн баррелей нефти

13.06.2022, 19:05, Новости дня
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Венесуэла поставит итальянскому концерну Eni 3,8 млн баррелей нефти, испанскому Repsol – «вероятно, аналогичный объем», сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах ФРГ.

«Как стало известно Handelsblatt из правительственных кругов Берлина, соглашение с Eni предусматривает объем в 3,8 млн баррелей. Сделка с Repsol, вероятно, будет такого же объема. Поставки нефти должны быть зачтены в счет долгов, которые Венесуэла накопила перед Eni и Repsol – так что деньги не поступят», – приводит сообщение РИА «Новости».

Напомним, итальянская нефтяная компания Eni и испанская Repsol в ближайшее время могут начать поставки венесуэльской нефти в Европу, чтобы восполнить потери от эмбарго на российскую нефть.

Ранее Вашингтон одобрил возобновление операций в Венесуэле для нефтяных компаний США и Европы. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. «Правительство Венесуэлы провело проверку и может подтвердить данные о том, что США разрешили своим и европейским компаниям вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», – сообщила она.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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