Мнение: Об оргвыводах по итогам четырёх месяцев СВО – откровения человека из «оборонки»

Один человек, причастный к тайнам самой закрытой, российской оборонной промышленности, поделился выводами и наблюдениями, которые сделаны там, «внутри». И это крайне важно именно сейчас, когда все поделились на три неравные группы. Одни говорят, что «всё хорошо», другие — что «всё плохо», а третьи — благоразумно помалкивают во избежание. Хотя тоже пытаются понять, хорошо или плохо идут дела там, «за поребриком»?

Так как же оно «на самом деле»?

Российский вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную сферу, немножко «разоткровенничался» на РБК.

Российская военная техника во время спецоперации на Украине «показывает себя неплохо», заявил он в интервью телеканалу. Под запись, что характерно.

«Мы всегда очень трепетно относимся к нашей армии и желаем ей самых лучших достижений и успеха в этой непростой ситуации. Оборонщики всегда рядом, они анализируют все характеристики оружия», — сказал Юрий Борисов. По его словам, серьёзных нареканий со стороны Министерства обороны к образцам современных вооружений нет. Боевые действия — это реальная площадка, где уже на практике доказываются и подтверждаются заявленные характеристики, отметил вице-премьер.

«Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении [им] сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», — добавил Юрий Борисов.

На вопрос о том, какие выводы сделаны спустя почти четыре месяца спецоперации, курирующий ОПК зампред правительства ответил, что сейчас «войны становятся другими» и «невозможно всё предугадать». Что ж, весьма красноречиво.

Вице-премьер также рассказал, что наступает эра высокоточного оружия, так как все армии заинтересованы в сбережении жизней своих солдат. Для этого нужно увеличивать и наращивать огневую мощь, чтобы еще до прямых контактов выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника, отметил Юрий Борисов.

Не обошлось и без «отдельных недостатков». Российские вооружённые силы «с опозданием занялись» внедрением беспилотных средств». Об этом в интервью РБК также заявил курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов, отвечая на вопрос, какие выводы сделаны спустя почти четыре месяца с начала специальной военной операции России на Украине.

«Думаю, что мы с опозданием занялись серьезным внедрением беспилотных средств. Это объективно. Хотя сирийский конфликт подтолкнул нас к этому», — заявил Борисов. Он добавил, что Россия динамично развивается в этом направлении. «Имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», — сказал вице-премьер. И поделился визионерством «по итогам».

«Я думаю, что все больше [будет] использование роботизированных средств, не только авиационных, но и наземных, и морских, и надводных, и подводных. Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, и электромагнитное оружие. Это — оружие будущего», — подытожил вице-премьер.

Ну вот, сразу всё стало понятно. Уф-ф!

Вопросов остаётся только два.

Первый. Всё хорошо, прекрасная маркиза? ©

Второй. Если и эту заметку «зацензурит» ЖЖ, можно ли считать, что Редакция™ всячески способствует сокрытию объективной информации, тем самым работая «на врага», кем бы он ни был?

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