Под Омском обнаружили две линии древнейшего метрополитена

В Омске на глубине 400 метров обнаружили две линии древнейшего метрополитена.

По мнению археологов, сооружения относятся к эпохе столицы Беловодья — Асгарда Ирийского, который стоял на месте существующего города с 104 года до н. э.

Метро обнаружили случайно. Спасатели продолжали попытки достать Кубок Гагарина, который провалился в дорожную яму еще в 2021 году после празднования победы хоккейного клуба «Авангард». Изначально предполагалось, что глубина пробоины составляет четыре метра, но по мере спуска драйверов глубина увеличилась до сотен метров. Только использовав глубоководную аппаратуру, удалось выяснить, что на самом деле пропасть — это вентиляционная шахта, ведущая к неизвестному подземному помещению.

В ходе раскопок археологам удалось выяснить, что загадочная находка — старинный метрополитен, который состоит из двух веток и 23 станций. Исследователи пришли к выводу, что объект функционировал с V по XVI век, и пустует с момента разгрома Асгарда Ирийского армией джунгаров. Внутреннее устройство мало чем отличается от современных подземок. Платформы выполнены из уральского камня и обильно украшены колоннами, неработающие эскалаторы выводят к засыпанным грунтом выходам, а в депо стоят заржавевшие поезда. Всё это, как говорят историки, свидетельствует о развитости цивилизации, жившей здесь задолго до основания Омска.

– Сооружение, которое построили наши далекие предки, будет сейчас нам как раз кстати. Жители давно негодуют, что у нас нет собственного метро. Эта проблема была для нас очень сложной — возведение сети станций с нуля не позволяет бюджет. Теперь же омичи могут возрадоваться — мы планируем восстановить объект и пустить по нему списанные электрички из Москвы, — заявил мэр Сергей Шелест.

Объект запустят в эксплуатацию к лету 2023 года.

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