 

Кабмин Украины запретил экспортировать газ

13.06.2022, 17:43, Новости дня
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Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.

Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, «экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год», дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, информирует РИА «Новости».

Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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