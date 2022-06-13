«Единая Россия» выдвинула Алексея Цыденова кандидатом партии на выборах главы Бурятии

Говоря о поддержке секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России», действующего главы Республики Алексея Цыденова на выборах главы региона, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова отметила, что за время его руководства Бурятией инициированы важные социальные проекты.

«Это, в том числе, недавно прозвучавшие инициативы создать на базе вузов Бурятии кампусы для привлечения иностранных студентов из Монголии, Китая, Кореи. Вы уверенно продвигаетесь в решении вопросов снижения безработицы, создания новых рабочих мест, переселения людей из аварийного жилья. Хотела бы отметить и поблагодарить вас за огромную работу по поддержке наших военных на Донбассе», – сказала замсекретаря генсовета, ее слова приводятся на сайте партии.

Цыденов в своем докладе о работе за прошедшие пять лет отметил, что в регионе проведено масштабное строительство социальной инфраструктуры. Появилось 18 новых школ и 27 детских садов, 91 объект здравоохранения, 76 амбулаторий и ФАПов в селах, 9 модельных библиотек, 15 кинозалов и 67 спортивных объектов. Также приведены в порядок более 1,5 тысячи километров дорог и 78 мостов, 736 дворовых площадок и 462 общественные территории.

В три раза выросли объемы социальной поддержки, а партийные проекты «Единой России» и государственные программы получили дальнейшее развитие, благодаря чему сегодня каждый третий житель Бурятии получает социальные выплаты, подчеркнул Цыденов.

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