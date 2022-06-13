 

Польша попросила у союзников б/у вооружение вместо переданного Украине

13.06.2022, 17:43, Новости дня
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Польша, передав Украине множество единиц вооружения, просит союзников срочно восполнить недостатки, сообщил президент Польши Анджей Дуда на совещании с руководством министерства национальной обороны республики в Варшаве.

«Мы предоставляем Украине самую крупную военную помощь, которую когда-либо мы предоставляли другому государству. Мы являемся главной страной, передающей тяжелое вооружение. Мы говорим о сотнях штук танков, боевых машин, артиллерии, а также дронов, ПЗРК, сотнях тысяч штук боеприпасов, запасных частях и другого оборудования. Это поставило перед министром обороны реальную необходимость пополнения вооружения», – цитирует его РИА «Новости».

При этом он отметил, что Польша передавала Украине технику стоящую у нее самой на вооружении. «Мы передали, попросту говоря, свое. Мы не передавали со складов, не передавали от кого-то другого, а передали то, что имели, считая, что это необходимо. Это не только вопросы нашего вооружения. Это также огромные расходы со стороны нашего государства. Мы считаем, что это минимум 1,7 миллиарда долларов в виде только военной помощи», – отметил польский президент.

«Но ясно и естественно, что мы ожидаем восполнения нехватки, которая произошла в наших запасах также в рамках союзнических механизмов поддержки», – добавил он.

По словам Дуды, закупка нового вооружения является длительным процессом и поэтому Польша просит союзников предоставить ей бывшую в употреблении технику.

Напомним, Варшаве отказано в передаче находящихся в Швейцарии немецких танков Leopard 2A4, сообщил швейцарский Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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