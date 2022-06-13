Как выбрать летнее платье, если вы маленького роста: актуальные модели и рекомендации для невысоких дам с разными фигурами

Удобное летнее платье – идеальный наряд для женщины для теплого времени года. При выборе фасона нужно учитывать рост и особенности фигуры. Сейчас речь пойдет о моделях, которые подходят маленьким женщинам с разными типами телосложения.

Сегодня сложилась тенденция принятия самих себя такими, какие мы есть. Благодаря этому выбор фасонов одежды существенно расширился, однако для лучшего результата нужно учитывать тип фигуры. Выглядеть сногсшибательно можно с любым телосложением, если знать несколько секретов и применять их на практике.

К маленьким относятся женщины ростом ниже 160 см. При выборе одежды задача невысоких – найти модель, которая визуально будет вытягивать силуэт. Лучше всего миниатюрным дамам подходят мини-платья: обнажая ноги, они удлиняют нижнюю часть тела. Но это не значит, что длинные наряды под запретом. Рекомендуется выбирать макси-платья с асимметричными краями и рукавами-фонариками. Хорошо подойдут платья из легких тканей, таких как органза, креп-жоржет и др. Можно дополнить образ массивными, но не вычурными аксессуарами.

Советы и запреты

Главное правило для миниатюрных женщин — 2/3-1/3. Это значит, что не следует делить свое тело на две равные части. Вместо этого нужно убедиться, что 2/3 тела закрывает низ платья, а 1/3 – верх. Это зрительно удлинит ноги и создаст идеальный силуэт. Многослойность — отличная техника, которую следует использовать, чтобы оживить свой образ. Это одежда, которая состоит из нескольких слоев. Но здесь нельзя переусердствовать. Слишком много слоев могут привести к дискомфорту, особенно летом. Нельзя носить платья длиной до икр. Лучше выбирать модели длиной выше колен или до щиколоток. При выборе модели с рукавами следует обратить внимание на то, где находится линия плеч. Она должна располагаться строго на своем месте – плечи не должны быть узкими или свисать. Монохромные цвета — лучшие друзья маленьких женщин. Здесь можно смело экспериментировать. Полоски на платье должны быть вертикальными. На лифе они могут быть горизонтальными, но, если они будут внизу, они сделают силуэт короче. высокие каблуки – это лучшее, что есть у маленьких женщин. Можно носить их как днем, так и вечером. Босоножки на платформе — отличный выбор для пляжа. Что касается ремней, рекомендуется отказаться от широких и массивных и отдавать предпочтение узким.

Воздушные летние платья

Воздушные платья создают комфорт, который очень нужен летом. Модели свободного кроя не будут стеснять движений и подарят ощущение свежести в жаркие дни. Такие платья можно носить и с каблуками, и с кроссовками.

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Какая модель делает стройнее

Если нужно выглядеть стройнее, следует выбирать платье с запахом. V-образный вырез в сочетании с перетянутой поясом талией подчеркнет бюст и сузит бедра. Такой вариант идеален для обладательниц фигуры типа “груша” или Н-образного телосложения. Платье с запахом подходит для дам любого возраста, оно будет уместно в любой ситуации.

Мода для маленьких женщин за 50

Платья отлично смотрятся на многих невысоких женщинах, поскольку они автоматически создают желанные пропорции 2/3-1/3. Облегающий силуэт позволит выглядеть еще выше.

Платье-футляр до колена — отличный вариант для миниатюрной фигуры, так как оно создает красивый и гармоничный силуэт. Наряд следует дополнить босоножками на каблуке с ремешком на пятке, чтобы добавить немного роста.

Платье до колена с запахом и V-образным вырезом — хороший вариант, если вы невысокого роста. Если грудь большая, вам следует выбирать платье большего размера.