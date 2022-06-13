 

FAZ – Шрёдер остаётся преданным социал-демократом, несмотря на попытки его исключить

13.06.2022, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что со спокойствием относится к попыткам социал-демократов исключить его из партии. Он подчеркнул, что за всю свою политическую жизнь голосовал только за это политическое объединение и собирается так поступать и в будущем, несмотря на поведение некоторых людей в руководстве партии. Сейчас он живёт не по принципу «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», а по принципу «Ни шагу назад», передаёт его слова Frankfurter Allgemeine.


AP

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер спокойно относится к попыткам исключить его из Социал-демократической партии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Я был и остаюсь социал-демократом, — подчеркнул Шрёдер. — За всю свою политическую жизнь я не голосовал ни за кого, кроме СДПГ. Так же я буду поступать и в будущем, хотя это трудно делать из-за некоторых людей в руководстве СДПГ». По его словам, сейчас он живёт не по принципу «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», а по принципу «Ни шагу назад».

В прошлом сотрудничество Шрёдера с российскими энергетическими компаниями однопартийцы не осуждали. Но после начала боевых действий на Украине почти все высокопоставленные представители этого политического объединения от него дистанцировались. «Шрёдер зарабатывает деньги, работая на российские государственные предприятия, и то, что он защищает Владимира Путина от обвинений в военных преступлениях, это полный абсурд», — сказала лидер партии Саския Эскен и призвала его исключить. Со схожими требованиями выступили и другие политики. Первое совещание по процедуре исключения Шрёдера из партии состоится через полторы недели в Ганновере, отмечает издание.

Сейчас многие однопартийцы дистанцируются от экс-канцлера, но в последние годы он поддерживал с ними тесные отношения. В 2017-м Шрёдер по приглашению бывшего лидера социал-демократов Мартина Шульцы приехал на партийный съезд в Дортмунд и выступил там с речью, в которой раскритиковал США и похвалил Россию. Он встречался с другими социал-демократами и в начале 2022-го. «В том, что касается контактов с СДПГ, оснований жаловаться у меня нет. И меня не волнует, что кто-то предпочёл бы об этом сейчас забыть», отметил Шрёдер. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06.21 / Платье, в котором вы пошли на неудачное свидание: 5 вещей, от которых нужно избавиться навсегда

30.04.22 / Мнение: Изюмское направление. 29.04.2022

07.11.20 / Дональд Трамп выкупил Белый дом за 1 доллар

05.07.21 / Джулия Робертс поделилась редким фото с мужем по случаю годовщины свадьбы

19.12.21 / Володин назвал срок принятия закона об отмене обязательного техосмотра

28.05.22 / Низкий пучок с аксессуарами: четыре укладки волос против статического электричества при ношении свитера

30.05.21 / Родителей детей, которые научились читать до 7 лет, будут лишать родительских прав

03.02.22 / Чеченский Роспотребнадзор не смог проверить митинг против семьи Янгулбаевых

10.09.21 / Короткие «косматые» стрижки для женщин старше 60 лет, которые сделают образ более современным

18.04.22 / Была счастлива с мужем полвека и спасла сына от ухода из семьи: личная жизнь Немоляевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика