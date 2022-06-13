 

В НАТО удивились блокировке Турцией процесса вступления Швеции и Финляндии в альянс

13.06.2022, 16:20, Новости дня
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не ожидал, что Турция заблокирует процесс вступления Швеции и Финляндии.

По его словам, все еще есть возможность преодолеть «законные» опасения Анкары по поводу терроризма и продажи оружия «в разумные сроки», информирует РИА «Новости».

«Ранее у нас не было оснований полагать, что будут какие-либо проблемы. Опасения Турции не новы. Турция – важный союзник, а когда союзник поднимает вопросы безопасности, мы должны их решать», – сообщил Столтенберг британской газете Financial Times.

Он заявил, что его цель состоит в том, чтобы Финляндия и Швеция стали членами НАТО как можно скорее, и подчеркнул, что нет крайнего срока для решения этого вопроса к саммиту НАТО в конце июня.

Кроме того, Столтенберг выразил признательность премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон за «готовность Швеции устранить обеспокоенность Турции» путем внесения поправок в антитеррористические законы и предложения упростить продажу оружия Анкаре.

Накануне Турция отказалась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО из-за недружественной политики Хельсинки и Стокгольма и поддержки Рабочей партии Курдистана. В прошлую субботу Финляндия отвергла условие Турции для одобрения вступления в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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