 

В ЕК обсудили позицию по статусу кандидатов в ЕС для Украины, Молдавии и Грузии

13.06.2022, 16:20, Новости дня
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Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело «всестороннюю» дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для Украины, Молдавии и Грузии, сказал на конференции уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан.

«Сегодня среди еврокомиссаров прошли первые очень всесторонние дебаты о нашей позиции касательно возможного статуса кандидата для Украины, Молдавии и Грузии», – сказал он, информирует РИА «Новости».

Ранее Bloomberg писал, что Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией.

В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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