Представлен новый электрический флагман SAIC

Китайский концерн SAIC ранее анонсировал выпуск нового автомобильного бренда Feifan.

Известно, что разработчики подготовили ряд электрических автомобилей. Первыми на рынок выйдут модели Feifan ER6 и Feifan Marvel R, а также Feifan R7. Последняя новинка получил безрамочные дверные проемы, увеличенные колесные диски с электроприводом и ламинированные стекла. Кроме того, на крыше предусмотрели «лидар», необходимый для функционирования опции автопилота.

В базовом исполнении автомобиль оснащен системой заднего привода и электрическим агрегатом на 340 л.с. мощности. Более производительная версия имеет два силовых агрегата с мощностью 544 л.с. и систему полного привода.