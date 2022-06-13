Представлен новый электрический флагман SAIC

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13.06.2022, 16:10, Разное
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Китайский концерн SAIC ранее анонсировал выпуск нового автомобильного бренда Feifan.

Известно, что разработчики подготовили ряд электрических автомобилей. Первыми на рынок выйдут модели Feifan ER6 и Feifan Marvel R, а также Feifan R7. Последняя новинка получил безрамочные дверные проемы, увеличенные колесные диски с электроприводом и ламинированные стекла. Кроме того, на крыше предусмотрели «лидар», необходимый для функционирования опции автопилота.

В базовом исполнении автомобиль оснащен системой заднего привода и электрическим агрегатом на 340 л.с. мощности. Более производительная версия имеет два силовых агрегата с мощностью 544 л.с. и систему полного привода.



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