Коммунисты проведут Ленинградский международный экономический форум

Президиум ЦК КПРФ принял решение провести с 15 по 18 июня 2022 года в Санкт-Петербурге альтернативный экономический форум. В мероприятии примут участие более 1000 представителей компартий и трудовых коллективов из России, Республики Беларусь, КНДР, КНР, Венесуэлы и Саудовской Аравии.

«Последние события в стране и мире ещё раз подтвердили, что капитализм доживает свои последние дни. И наш священный долг, как коммунистов и патриотов, указать России истинный путь – построение социалистической экономики. Когда рухнет американская модель потребления, когда Европа будет гнить в нищете, у нас уже будет готова вся инфраструктура для спасения России», – заявил организатор Ленинградского международного экономического форума Константин Сёмин.

Участие в мероприятии будет платным. Пакет «Младший товарищ» будет стоить 100 тысяч, а «Старший товарищ» – 300 тысяч рублей. В рамках форума запланирована обширная культурная программа – посещение крейсера «Аврора», музей-квартиры С.М. Кирова и музея «Шалаш В.И. Ленина». Кроме того, участники проинспектируют несколько петербургских предприятий, которые прекратили свою деятельность после распада СССР:

«Я покажу товарищам, как передовые советские заводы были уничтожены Чубайсом, Гайдаром и их кликой. «Красный треугольник», «Светлана», «Самсон» – это лишь малая часть предприятий, которая не пережила так называемый период либеральных реформ», – заявил лидер движения Коммунисты Петербурга и Ленинградской области Андрей Мухин.

—