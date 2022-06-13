Посол Украины раскритиковал Германию за отсутствие гостеприимства

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам из Украины, информирует Bild.

Он призвал власти ФРГ задуматься, почему украинские беженцы не желают оставаться. «Большинство украинцев возвращаются из Германии, не получив должного гостеприимства», – посетовал дипломат в интервью изданию, информирует РИА «Новости».

Кроме того, Мельник заявил, что на вступление Украины в ЕС уйдут годы.

«Нам не нужен вход через черный ход, нам нужен справедливый процесс», – сказал посол.

Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.

На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.

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