В Крыму двоих детей унесло на матрасе в открытое море

В Сакском районе Крыма двоих детей унесло на надувном матрасе в открытое море, сообщила прокуратура региона.

Согласно данным ведомства, инцидент произошел накануне. «В результате порывистого ветра двоих малолетних детей 2016 и 2017 года рождения, находящихся на надувном матрасе, унесло в открытое море на одном из пляжей на территории Штормовского сельского поселения», – уточняет пресс-служба.

Оперативники ведут поиски детей, к ним подключились сотрудники МВД, МЧС, отряд «Крым-Спас». В прокуратуре проводится проверка по факту исполнения родительских обязанностей.

Ранее спасатели в Санкт-Петербурге сняли восьмерых несовершеннолетних с учебных яхт, которые уносило в Финский залив.

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