 

Супругу экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру для предъявления обвинений

13.06.2022, 14:55, Новости дня
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Обвиняемый в коррупции и государственной измене экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил в Telegram-канале, что его супругу Галину пригласили в прокуратуру для предъявления обвинений.

«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение после того, как ее остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам (скорее всего, за ней следят нон-стоп). Это беспрецедентный случай в истории Молдавии, когда желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников», – цитирует его РИА «Новости».

Он призвал прокуроров и представителей власти вымещать «ненависть и комплексы» лично на нем, а не на его близких. Додон подчеркнул, что некоторые вещи не прощаются, поэтому властям придется позже ответить «за все эти беззакония».

Напомним, Додон был задержан в конце мая, его отправили на месяц под домашний арест.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение.

Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией. Сторонники Соцпартии в среду провели акцию протеста против давления на оппозицию и в поддержку Додона. Они намерены продолжать подобные мероприятия в ближайшие дни.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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