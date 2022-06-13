Новая BMW M2 дебютирует в октябре 2022 года
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Представители бренда BMW анонсировали выход новой генерации модели BMW М2 в виде купе.
Официальная премьера транспортного средства состоится в октябре. В компании уточнили, что выпущенный экземпляр станет последним, который оснащен двигателем внутреннего сгорания. Во всех конфигурациях установили задний привод, механическую трансмиссию или «автомат». Пока разработчики не называют уровень мощности, однако в максимальном исполнении применят агрегат на 450 л.с.
Существенная доработка коснулась решетки радиатора, колесных дисков, тормозной системы карбоновой крыши. В салоне установили цифровую приборную панель, увеличенный дисплей мультимедийной системы и спортивные кресла.
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