Надежно, а главное – без химии: 4 простых способа изготовления натурального солнцезащитного крема

Магазинные солнцезащитные средства содержат в своем составе много различных химических веществ. Именно поэтому, стоит сделать натуральное и безопасное средство дома.

Можно достаточно просто самостоятельно приготовить натуральный домашний солнцезащитный крем. Это сделать можно очень легко, не прикладывая при этом особых усилий.

Преимущества домашних солнцезащитных средств

В состав большинства кремов входят различные химические компоненты, токсические вещества, консерванты. Все эти компоненты приводят к нарушению работы эндокринной системы.

Чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, нужно приготовить домашнее солнцезащитное средство. Все компоненты можно приобрести в аптеке или интернет-магазине.

Домашний солнцезащитный крем отлично подходит для чувствительной и нежной кожи. Можно приготовить средство, которое будет отличать всем требованиям кожных покровов.

Домашняя косметика готовится на основе исключительно натуральных ингредиентов, которые совершенно не повредят.

Некоторые натуральные компоненты отличаются тем, что они имеют определенную степень защиты от солнечных лучей. Например, масло красной малины имеет SPF 25-50, кокосовое масло и ши 4-6, масло семян моркови – 35-40. Вот несколько хороших рецептов солнцезащитных средств.

Крем с маслом оливы и пчелиным воском

Получается 300 мл солнцезащитного крема с защитным фактором от 10 до 15. Для приготовления потребуется:

240 мл масла оливы; 30 г чистого пчелиного воска; 1-2 ст. л. оксида цинка или диоксида титана; эфирное масло.

Масло оливы вылить в кастрюлю и нагреть его на медленном огне. Чтобы средство было более полезным, лучше всего готовить крем на водяной бане.

Если нужно, чтобы смесь была более густой, стоит добавить больше пчелиного воска. Нужно полностью растопить все ингредиенты перед добавлением оксидного порошка.

Если хочется добавить солнцезащитному средству приятный аромат, то стоит использовать эфирное масло лаванды. Аромат лаванды не слишком сильный или раздражающий.

При приготовлении солнцезащитного крема нужно использовать маску для лица и перчатки, чтобы избежать прямого контакта с порошком оксида цинка. Нужно защитить себя от вдыхания этого порошка.

Оксид цинка нужно тщательно перемешать со всей остальной массой, чтобы он был равномерно распределен. Это позволит создать максимально эффективную защиту против солнечных лучей. При покупке порошка оксида титана нужно убедиться в том, что он подходит для медицинских целей.

Дать смеси остыть до комнатной температуры перед применением. Как только крем остынет, нанести его на кожные покровы. Хранить средство в прохладном месте. Использовать можно в течение 6 месяцев.

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Солнцезащитный крем с алоэ вера

Это натуральное средство, которое можно приготовить легко самостоятельно. При его применении можно предотвратить ожоги кожных покровов. Для приготовления крема потребуется:

60 г масла кокоса; 2 ст. л. порошкообразного оксида цинка; 60 мл чистого геля алоэ вера; 25 капель масла грецкого ореха; 220 г масла ши.

Перемешать все ингредиенты, кроме оксида цинка и алое. Прогреть масла на среднем огне. Добавить оксид цинка и тщательно размешать. Затем выложить гель алоэ и размешать.

Чтобы сделать.консистенцию средства более кремовой, можно добавить немного расплавленного пчелиного воска.

Хранить в стеклянной посудине в сухом и прохладном месте.

Солнцезащитный крем с миндальным маслом

Для приготовления этого средства потребуется:

100 г масла миндаля; 50 г масла кокоса; 40 г пчелиного воска; 2 ст. л. оксида цинка; 1 ч. л. масла красной малины; 1 ч. л. масла семян моркови; 2 ст. л. масла ши; эфирное масло; экстракт ванили.

В стеклянной посуде перемешать все ингредиенты, кроме оксида цинка. В кастрюлю налить воду, поставить ее на плиту.

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Миску с ингредиентами поставить на кастрюлю и растопить все на паровой бане. Когда все будет готово, немного охладить и добавить оксид цинка. Хранить в холодильнике.

Солнцезащитный крем с маслом авокадо

Для приготовления средства потребуется:

100 г масла авокадо; 50 г какао-масла; 40 г пчелиного воска; 60 г масла кокоса; 2 ст. л. оксида цинка.

Растопить масло авокадо, какао, кокоса и пчелиный воск. Лучше всего делать это на паровой бане. Дать остыть.

Добавить оксид цинка и хорошо перемешать. При желании добавить эфирные масла. Хранить в холодильнике в герметично закрытой емкости.