 

Дизайнер представил независимые рендеры электрокара Honda Prologue 2024 года

13.06.2022, 13:20, Разное
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Художники поделились рендерами нового электрического внедорожника Honda Prologue.

Автор опирался на официальные тизеры, которые частично продемонстрировали внешний вид автомобиля. Модель получила матричную светодиодную оптику, трапециевидную радиаторную решетку, видоизмененные бамперы. Кроме того, производитель внедрил в электрокаре многочисленные инновационные опции, включая ассистентов безопасности. В салоне применили цифровую приборную панель, беспроводную зарядку.

Предполагается, что новый электрический внедорожник оснащен аккумулятором с запасом хода 483 л.с. В компании указали, что новая модель будет официально представлена публике в следующем году, а первые продажи ожидаются в 2024 году.



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