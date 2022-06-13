Мнение: Атаки из Лондона
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30 мая 2022 года меня вызвали в Басманный суд Москвы в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении адвоката Вадима Веденина. В течение трех часов я отвечал на вопросы судьи, прокурора, адвокатов, обвиняемого.
Я снова повторил то, о чем уже несколько лет рассказывал в «Новой газете» в материалах журналистского расследования о похищении активов Александра Минеева, основателя фирмы «Партия», убитого в подмосковном Королеве 22 января 2014 года. И о ключевой роли беглого банкира Германа Горбунцова, обосновавшегося в Лондоне, в хищении активов Минеева . О чем даже снял документальный фильм «Конек Горбунцова».
Документальный фильм «Конек Горбунцова».
Предыдущие выпуски ВИДЕОгазеты:
«Выстрелы в ОКО»
«Побег из ФСБ»
«Тайны миллиардов»
«Обыкновенный садизм»
Или на Rutube.
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Источник: Ирек Муртазин
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