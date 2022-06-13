Мнение: Атаки из Лондона

30 мая 2022 года меня вызвали в Басманный суд Москвы в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении адвоката Вадима Веденина. В течение трех часов я отвечал на вопросы судьи, прокурора, адвокатов, обвиняемого.

Я снова повторил то, о чем уже несколько лет рассказывал в «Новой газете» в материалах журналистского расследования о похищении активов Александра Минеева, основателя фирмы «Партия», убитого в подмосковном Королеве 22 января 2014 года. И о ключевой роли беглого банкира Германа Горбунцова, обосновавшегося в Лондоне, в хищении активов Минеева . О чем даже снял документальный фильм «Конек Горбунцова».

Документальный фильм «Конек Горбунцова».

Предыдущие выпуски ВИДЕОгазеты:

«Выстрелы в ОКО»

«Побег из ФСБ»

«Тайны миллиардов»

«Обыкновенный садизм»

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