Личное: “Заходы сверху”

Сегодня вечером объявлю, когда будет курс по типам имиджа и немного подробней расскажу про него.

А пока разберем письмо.

Автору кажется, что она отстаивает в отношениях равенство, но отстаивает она свое доминирование, причем радикальное.

Равенство – это когда КП(1) = КП(2) при КП=n(ОЗ), то есть у людей в паре одинаковы вложения и одинакова власть.

Если вложения одного больше, а власти второй хочет столько же, это уже неравенство для первого.

А если вложения одного больше, а второй хочет больше власти, то этот второй считает свою значимость во много раз больше, чем значимость первого. Если он ошибается, это называется “обнаглел под короной”, а если прав, то это дисбаланс.

Давайте посмотрим, что у автора.

qwertyyy1

Дорогая Эволюция, спасибо за ваш невероятный блог! Вы делаете этот мир лучше❤️

Сегодня произошел очень неприятный для меня диалог с моим уже мужем, условия, которые он выдвинул для меня неприемлемы, но как договорится о других — я не знаю.

Мне 22 года, с молодым человеком (А.) вместе уже почти 4 года, старше меня на 8 лет

(Хотя молодость автора делает ее ОЗ немного больше, n(ОЗ) мужчины, который старше юной девушки, чаще всего больше. И дело не только в материальных вложениях. В чем еще, как думаете?)

Всвязи с последними событиями, А. по работе должен переезжать в другую страну

Он пригласил меня с собой, и так как мы уже давно живем вместе, я ,конечно, согласилась Встал визовый вопрос, и он предложил пожениться, было неожиданно, так как мне хотелось принимать это решение в более зрелом возрасте Мы расписались быстро, сейчас занимаемся подачей документов

С начала месяца он находится вне России,так как работать отсюда не может, я завершаю свои дела и сразу еду к нему

(Здесь уже видно, что у автора иллюзия доминирования. Она живет с мужчиной 4 года, но замужество для нее – вынужденная неожиданность. Она “сама” хотела решать то, что решают два человека. Похоже, она и предложить хотела бы сама, когда ее Штурман примет решение)

Недавно я ездила навещать маму, она живет в другой стране, и А. дал мне доступ к своему онлайн банку по своей инициативе, чтобы я могла оплачивать покупки, так как российские карты не работают

Мне приходили оповещения о его списаниях, я периодические ему писала, что вижу что ты завтракаешь, возможно я зря это делала, но это было шутливо, и какая-то связь в моменте на расстояние что-ли Он также видел мои транзакции, и тоже шутливо писал про них Мы общались каждый день как обычно)

(Автор подчеркивает, что инициатива дать ей доступ к банку принадлежала мужчине. Многие думают, что если “сам хотел”, то это уже не вложения. На самом деле, когда о вас заботятся и вас опекают по своей инициативе и тем более с удовольствием, это умножает вложения, а не уменьшает)

2 дня назад я прилетела домой, честно говоря, я хотела удалить приложению по прилету, но было не до этого.

Утром я просыпаюсь, и у меня 2 оповещения на экране о заказе 2-ух Яндекс такси в 4 утра, пятница

Мы не пьём, но можем засидеться с друзьями в ресторане до 4-5 утра Я знаю, что А. никогда не отвечает прямо на вопросы о том, что он делал, даже если это было днём, он будет увиливать Мы вообще дружно живем, и не так редко выбираемся по раздельности, это какая-то его интрига, даже находясь дома может мне сказать, что сидит в кафе.

(Автор подробно оправдывается. В ее оправданиях и плохое мы, и другой арсенал Штурмана. Опишите весь)

Когда созванивались утром поинтересовалась, как он провёл вечер, и что видела, что в 4 утра только вернулся, он как обычно повилял, мы посмеялись и все Я была весь день на свадьбе у подруги,не думала об этом, вела ему репортаж со свадьбы Когда мы созвонились вечером, я вновь упоминула, что вообще-то по местному времени это даже 7 утра и уточнила, что он все-таки делал Он сказал, что сидели в кальянной с коллегами, рассказал, что крутое место и кинул на неё ссылку Я не искала ничего специально, в шапке профиля был указан график работы до 3 утра)

Вопрос встал сам по себе Замялся и сказал, что сидели в отеле с ребятами Мы нейтрально закончили разговор и разошлись спать Сразу написал милые сообщения, и что рад, что я скоро приеду Я ответила – ://

Он перезвонил, я не стала брать трубку, разговаривать уже точно не хотелось

Это история, конечно, вызывает вопросы, но никаких данных кроме этих у меня нет, а вывод по ним делать некорректно, но все же как будто есть его косяк, что он так шифруется Так ли это?

(Автор устроила выволочку парню, воспользовавшись его онлайн-банком. А потом поставила его в жесткий игнор. Но считает, что косяк его. Здесь и дальше она будет путанно описывать, что считает косяком. Она акцентирует, что парень ей предан, а “увиливает” ради интриги. Похоже, косяком она считает то, что он скрыл какие-то подробности)

Утром он ещё писал, я не отвечала Днём позвонил, сказала, что сейчас занята, попросил ему перезвонить позже В итоге он перезвонил сам, уже стал ругаться, что я себя странно веду Мне, действительно, тяжело разговаривать о проблеме, я отмалчиваюсь таким образом(

(Понятно, почему ей “тяжело”? Она хочет доминировать, то есть высокомерно молчать, а оправдывается пусть он)

Написала ему, что он сам не может толком сказать, где был, и что не знаю, как мне это правильно воспринимать

Сразу получила следующий ответ:

-«Давай раз проговорим и не будем возвращаться

0. Тебе надо это воспринимать нормально

1. Я не вижу обязательств отчитываться по запросу, что я делал. Или скоро буду писать, сколько времени обедал?

2. Не надо меня пытаться поймать на том, что я тебе из добрых побуждений дал доступ к карте. Это называется “спасибо, а теперь я удалила приложение, мне оно больше не нужно”.

3. Я большой мальчик и могу гулять когда угодно и где угодно.

4. Я тебе сказал, что сидели с друзьями в отеле»

(Ответ парня неправильный. Можем обсудить и его, если видите, что не так в его полотне. Но независимо от багов парня, мы видим, что она его уже достала ожиданием отчетов. Само по себе ожидание, что перед вами должны отчитываться за каждый шаг – это уже претензия на руководство. Но главный косяк автора не это, а ее санкции. В условиях его дополнительных вложений ее санкции – это очень грубо и недальновидно)

Я ответила

«0.Если ты так хочешь, то тогда и тебе будет нужно воспринимать нормально все эти пункты в отношении меня»

Прислала видеозапись экрана, где удалила приложение

-«Ты, пожалуйста, не путай разные вещи. Я за тебя отвечаю, что только увеличится в «др.стране». Если мне нужно будет знать, я спрошу. В остальном ты можешь считать себя сколь угодно независимой и самостоятельной. Ты можешь спрашивать у меня что угодно, но, в конечном итоге, я буду принимать решение, что тебе нужно знать. Сразу отвечая на твоё вопрос – здесь нет никакого посыла на диктатуру, а только то, как работает мир.

-А, чуть не забыл, если будет желание нормально поговорить без твоих попыток меня продавить – всегда можешь набирать

Через 2 часа, позвонил , я не беру

-«Прекращай выпендриваться, давай мириться»

Как я это читаю: тотальный посыл на диктатуру, ты не смеешь спрашивать, где я был, но сама отчитывайся Я его давлю?

(Автор интерпретировала посыл мужа так. Но в ее интерпретации несколько искажений и подтасовок. Опишите какие)

Написаное выше меня сильно пугает Вообще эти сообщения не похожи на него, у нас нет такой диктатуры как он описал, я бы давно сбежала, и уж тем более нет какого-то чрезмерного контроля с моей стороны, ну тут все субъективно)

(Автор опять подчеркивает, что она как птица, готова улететь в любой момент. Заметно, что она видит свою значимость выше, свое КП больше? И не просто видит, но и подчеркивает это)

Я не завишу от него, мы вместе потому, что нам нравится друг с другом,он, действительно, обеспечивает весь наш досуг и материально вкладывается.

Я заканчиваю университет в этом месяце, работаю Меня всегда поддерживала моя семья, у папы есть хорошие возможности для этого Я не хочу злоупотреблять чужими деньгами, очень хочу сама обеспечивать себя, в том числе, чтобы не получать такие заходы сверху.

(Заходы сверху – у автора. Вложения мужчины и даже вложения родителей она считает досадной неизбежностью, которая не снижает ее право быть сверху. Сама для себя она считает это равенством)

Дорогая, Эволюция, подскажите, пожалуйста, объективно ли я вижу эту ситуацию? Каким образом и могу ли я на неё повлиять?

Спасибо, если прочитали🙏🏻