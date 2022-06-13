Мнение: Чемодан без ручки

Поклонскую уволили из Россотрудничества. По заявлению самой Поклонской – в связи с переходом на другую работу. Ранее Поклонскую убрали из избирательных списков в Госдуму. Также закончились ничем попытки пристроить ее послом в Кабо-Верде и различная болтовня на тему губернаторских перспектив в Севастополе и возвращения в крымскую прокуратуру. Ну а вишинкой на торте стали заявления про "Z как символ горя и трагедии", после чего в Крыму предложили лишить Поклонскую гос.наград. Теперь вот из Россотрудничества убрали. Видимо, впереди нас ждет следующая серия пристроить данный чемодан без ручки.

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