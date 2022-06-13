Даже Боня не выдержала – Личное мнение

После организации клуба элитных друзей и марафона успеха, Ксения Собчак всё ближе и ближе к свержению Елены Блиновской с трона главной инфомарафонщицы нашей страны.

Вместо того, чтобы хорошо провести ещё какую-то свадьбу, Собчак запустила свой криптотур в Дубай.



Фото: Соцсети

Цена участия — 300 тысяч. Три дня в Эмиратах за свой счёт и потом публичный ужин с самой тамадой.

Тут не выдержала даже гуру душевных практик мадам Кактус-Боня.

А что, так можно было — развопилась коллега Ксюши по бревну, и как я понимаю, вырвала последние волосики от досады.

Да, Боня, обставила тебя Собчак!

Пока ты там на красную дорожку лезла, карабкалась на кактус — в общем, сильно страдала, Собчак, чуть пообщавшись с Леной Блиновской, нашла как монетизировать свой социальный успех.

Чувства Кактус-Бони, её досаду я понимаю. Аудитория у них одна, а значит и Виктория могла бы организовать элитный клуб инвесторов. Но не успела — на вираже Собчак в пятнах обошла тяжёлого першерона.

Хочу похвалить тут Ксению — так и представляю себе приятное волнение участниц её марафона. Встают с утра и говорят мужу: поехала изучать финансы в Дубай.

«Вы готовы отправиться со мной на целых три дня в Дубай – самый роскошный криптовалютный город Арабских Эмиратов? Успейте занять место!», — вопит Собчак в запрещённой и экстремистской соцсети.

Зрительницы телепроекта пройдут мастер-классы. Приедут потом домой — умные-умные! Вклад Ксении в народное образование просто неоценим.

—