Сергей Кириенко: Восстановление Донбасса будет за счет россиян – «даже ценой снижения уровня жизни страны»

День России, который мы отмечаем 12 июня, становится для нас все более и более важным с каждым годом. Но в этом году он приобретает абсолютно новое значение для объединенного в одном порыве веры в свое Отечество народа, развитие которого достойно его великого прошлого, полного драматических страниц.

День России – это праздник, который стал символом общей судьбы нашего народа, который умеет жить в мире и согласии, однако способен в любой момент встать на защиту своей свободы от фашизма и его пособников. Долг каждого поколения – внести свой вклад в историю великой страны. И мы должны сделать всё возможное, чтобы добиться наших целей и быть достойными наших предков.

Президент России Владимир Путин очень точно отметил, что Петр I заложил основы сильной российской государственности, возвращая земли и укрепляя страну. Так же действовала и Екатерина Великая, носившая, в том числе, кроме прочих, и титул “Царица Херсонеса Таврического”.

Именно Крым и Херсон стали краеугольным камнем развития Азовской и Новороссийской губерний – жемчужин в императорской короне.

России довелось пережить драматические перемены. И я, работая сегодня над присоединением новых территорий к нашей Родине, как никто другой, глубоко понимаю:

Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Симферополь и Севастополь – это не просто названия. Это общая трагедия русских людей, на десятилетия оторванных друг от друга чьими-то ситуативными политическими решениями, из-за которых они оказались разделены со своей исторической Родиной насильственными запретами говорить на своем родном языке, любить близких им поэтов, петь знакомые им песни. Больше так не будет. Я готов это гарантировать сегодня, завтра, через десять лет.

Мы всегда хорошо понимали, чувствовали и сердцем, и душой, что русскоязычные люди, живущие на этих территориях – это наши братья и сестры. Обстоятельства вынуждали мириться с этим, в надежде на добрососедские отношения с братским народом независимой Украины. Но коллективный Запад не мог позволить себе развитие этих отношений, ибо это шло вразрез с его стратегией максимально ослабить Россию и не дать ей подняться с колен после тяжелых ударов 90-х.

Раз за разом русскоязычных людей пытались лишить их исторической памяти и родного языка. Украинские власти не интересовало, почему миллионы русскоязычных граждан не верят в украинское государство и вынуждены уезжать за границу, в том числе в Россию, чтобы заработать себе на жизнь. Их беспокоили только западные деньги, которые вливались лишь для того, чтобы усиливать русофобию и делать из Украины «анти-Россию», что привело к укреплению и разрастанию неонацистских организаций и настроений, которые стали определять жизнь на Украине. В том числе и политическую.

Новые законы о языке и о коренных народах прямо направлены на формирование политики русофобии на Украине. А зарубежные спонсоры умело манипулировали этим процессом, пытаясь сделать из украинского государства инструмент ослабления России. Нам не оставили иного выхода, кроме как спасать и защищать тех, кто стал заложником в руках оголтелых неонацистов.

Президент России Владимир Путин неоднократно в беседах с западными лидерами подчеркивал нашу непреклонную позицию в отношении российского Крыма и Донбасса, выдвигал требования прекратить враждебную политику, остановить расширение НАТО на Восток, усадить Украину за стол переговоров.

Но, эти призывы неуклонно игнорировались. Поэтому сейчас, вопросы волеизъявления русских Херсонщины и Приазовья не могут быть предметом торга. Равно как и вопрос китайского Тайваня, которые поднимает лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. А также вопросы островов в Средиземном море, которые поднимает президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Российская сторона поддержала предложенную Си Цзиньпином Глобальную инициативу безопасности в мире, которая зиждется на последовательно поддерживаемых нами принципах неделимости безопасности. Однако в США от этого отмахиваются. А значит, именно Запад выбирает путь противостояния, пытаясь навязать свое видение будущего и свои интересы двум ядерным державам: России и Китаю.

Украина является примером того, как Запад чужими руками развязывает конфликты там, где не желает слышать о чьих-либо интересах, кроме своих. Разумеется, мы не могли и не хотели стоять в стороне, и вынуждены защитить русскоязычных людей, которые имеют право на собственное волеизъявление. Для этого на освобожденных территориях будет объявлен референдум, согласно всем нормам международного права о волеизъявлении граждан. После его проведения решение людей будет соответствующим образом закреплено законодательными актами и решениями Президента России.

Мы хотим, чтобы на освобожденные от нацизма земли пришли мир и согласие. И не только на земли Донбасса, Новороссии и Тавриды. Мы хотим, чтобы вмешательство во внутренние дела государств и народов прекратилось по всему миру, а наши подходы и подходы партнеров к неделимой глобальной безопасности были услышаны.

Но, вместо этого, западный мир накачивает Украину оружием и наемниками-боевиками. Раз за разом достигнутые договоренности нарушаются, нас ставят перед фактом о принятии решений и создании новых военно-политических альянсов, как было с расширением НАТО на восток, с размещением военной инфраструктуры у наших границ, с созданием новых военных альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе. Против России развернули экономическую и информационную войну. Пора сказать: “Довольно!”

Мы никогда не стремились к конфронтации, но будем защищать наши интересы теми средствами, которые посчитаем нужными! Политика сдерживания России и попытки загнать нас в угол за нашу независимую позицию достигли своего предела, который, в случае с Украиной, коллективный Запад уже переступил.

Сегодня, в этот праздничный день, я хочу обратиться к освобожденным регионам. Уважаемые жители Мариуполя, Херсона, Мелитополя, Бердянска и других освобожденных городов! Мы восхищаемся вашим мужеством, достоинством и смелостью. Мы близки как никогда, и наша солидарность исходит из нашего единого культурного генетического кода, который не приемлет никакого давления извне. В такие переломные исторические моменты проверяется зрелость и сила духа. И мы готовы показать такую силу, зрелость и наше единство снова и снова.

Я уверен, что, несмотря на внешнее противодействие и действия “пятой колонны” здесь, в России, результаты референдума, который пройдет на освобожденных территориях, станут не только залогом новой счастливой жизни для всех жителей освобожденных городов, но и символом для других народов и регионов, которые борются за свое будущее и свое видение мира.

Мы знаем, как вам сейчас трудно, но не забывайте ни на мгновение… Россия пришла к вам на помощь и больше вас никогда не оставит. Вся Россия будет восстанавливать Донбасс, разрушенный фашистами. Да, это будет стоить несколько триллионов рублей. Но эти деньги будут выделены из российского бюджета – даже ценой временного снижения уровня жизни страны. Теперь День России – это и ваш день. Сегодняшний праздник – теперь и ваш праздник.

С праздником, с Днём России!

Источник: газета “Известия”