 

Мнение: Турецкая спецоперация

13.06.2022, 12:35, Разное
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Турецкие СМИ предполагают, что военная операция на севере Сирии начнется после праздника Курбан-Байрам (12 июля). К тому времени турецкая армия завершит проходящую сейчас на севере Ирака операцию против тамошних курдских вооруженных формирований.

Каких-то существенных препятствий для сирийской спецоперации турки не видят. Российские партнеры услужливо очистили свою зону на курдских территориях в Тель-Рифате и съехали с квартиры.

Ожидается, что вся спецоперация продлится в течение двух-трех недель, максимум месяц. Эрдоган ко всему хочет показать своему другу Владимиру, как проводят настоящие спец-операции, а то у него на этот счет есть очевидный пробел в образовании.

Источник: Эль Мюрид



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