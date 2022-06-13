Мнение: Турецкая спецоперация

Турецкие СМИ предполагают, что военная операция на севере Сирии начнется после праздника Курбан-Байрам (12 июля). К тому времени турецкая армия завершит проходящую сейчас на севере Ирака операцию против тамошних курдских вооруженных формирований.

Каких-то существенных препятствий для сирийской спецоперации турки не видят. Российские партнеры услужливо очистили свою зону на курдских территориях в Тель-Рифате и съехали с квартиры.

Ожидается, что вся спецоперация продлится в течение двух-трех недель, максимум месяц. Эрдоган ко всему хочет показать своему другу Владимиру, как проводят настоящие спец-операции, а то у него на этот счет есть очевидный пробел в образовании.

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