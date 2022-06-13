Украина опасается, что на Западе устали от конфликта

На Украине обеспокоены тем, что в СМИ всё меньше внимания уделяют российской спецоперации, опасаясь, что это может привести к потере поддержки со стороны Запада, передаёт The Guardian. Впрочем, приближённые к президенту Владимиру Зеленскому к этому относятся «более философски», пока интерес к конфликту не теряют западные политики.



АР

Спустя пять месяцев после начала российской спецоперации на Украине местные жители всё больше обеспокоены снижением внимания СМИ, опасаясь, что это может привести к постепенной потере поддержки Запада на фоне продвижения РФ на линии фронта, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, это отражает растущую «нормализацию» конфликта, когда большая часть страны чувствует себя оторванной от военных действий на востоке Донбасса, несмотря на растущее число жертв и увеличивающиеся экономические затраты. «Это весьма реальная угроза, люди устают психологически», — сказала украинский депутат Леся Василенко.

По её словам, за последние два месяца освещение украинских событий в международных СМИ заметно снизилось, и «если это число будет снижаться и дальше, то существует очень высокий риск снижения поддержки со стороны Запада».

По мере продолжения спецоперации Украина всё больше зависит от помощи Запада как в плане вооружения, так и в плане гуманитарной поддержки. Кроме того, стране нужна международная финансовая помощь, чтобы помочь восстановить пострадавшие города и посёлки.

Поставки оружия по-прежнему занимают первое место в списке требований Украины. На этой неделе в Киеве признали, что у него практически закончились запасы оружия советского образца. При этом на Украине недовольны темпами поставок и критикуют правительство президента Владимира Зеленского.

Два военачальника, попросившие не называть их имён, заявили в интервью изданию Observer, что, несмотря на все международные достижения президента, его администрация сделала недостаточно для решения проблемы посткоммунистической бюрократии в армии и поставок ряда важнейшего оборудования.

Кроме того, они указали на отсутствие практического обмена информацией на уровне подразделений с Западом или контактных пунктов для помощи в обучении использования поставляемого вооружения. Также требуется практическая помощь в переброске боеприпасов из центров на юго-востоке Польши.

Впрочем, по данным The Guardian, приближённые к украинскому лидеру относятся к ослаблению внимания СМИ к ситуации на Украине «более философски» — до тех пор, пока западные политики не теряют интерес к конфликту, единство среди союзников по НАТО остаётся относительно сильным.

Так, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал усталость СМИ и их читателей «неизбежной». «Люди устали, но нас это не волнует. Вам вообще не нужно говорить о нас. Просто дайте нам оружие», — заявил Арестович в интервью Observer.

При этом в Киеве с облегчением восприняли победу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в голосовании по вотуму недоверия в понедельник. Во вторник Зеленский назвал это «отличной новостью».

Как пишет издание, президент выглядел явно «довольным» в пятницу, когда приветствовал министра обороны Великобритании Бена Уоллеса во время его визита. В ведомстве отметили, что Уоллес приехал, чтобы обсудить, как Лондон «продолжит удовлетворять потребности Украины, когда конфликт перейдёт в другую фазу».

«Больше всего украинцы боялись возможности того, что голосование о недоверии Борису Джонсону приведёт к смене правительства. Любая смена правительства означает время для перестановок и отвлечение внимания от Украины», — сказала Василенко, которая выполняет неофициальную роль связующего звена между Киевом и британскими политиками.

По словам Василенко, она опасается, что РФ «истощит международное внимание к Украине», если спецоперация затянется, и таким образом постепенно «подтолкнёт мир к какому-то мирному соглашению» не в пользу Украины.