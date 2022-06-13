 

В Крыму сравнили Байдена со шкодливым ребенком

13.06.2022, 12:08, Новости дня
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Президент США Джо Байден ведет себя как шкодливый ребенок, который пытается переложить ответственность на других, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Так он прокомментировал слова американского лидера, обвинившего своего украинского коллегу Владимира Зеленского в затянувшемся конфликте.

«Что же касается вопроса об ответственности за происходящее, то здесь американский президент ведет себя как шкодливый ребенок, пытающийся перевести стрелки на всех вокруг, лишь бы не брать ответственности на себя. То у него [экс-президент США Дональд] Трамп во всем виновен, то [президент РФ Владимир] Путин в США налоги вводит, то вот – Зеленский не слушается», – написал Константинов в Telegram.

Как убежден глава крымского парламента, американские власти «разгоняли» Украину навстречу России, делая столкновение неизбежным.

«И действительно они планировали его на февраль-март. Сейчас уже достаточно фактов и даже документов, свидетельствующих об этом. Но Зеленский до последнего не хотел убиваться, сопротивлялся, барахтался. Но изменить что-либо было не в компетенции марионетки», – сообщил Константинов.

Ранее глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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