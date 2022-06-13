 

Брянка получила первую партию коммунальной техники от Брянской области

13.06.2022, 12:08, Новости дня
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Брянка получила от Брянской области первую партию коммунальной техники, безвозмездно переданной в рамках шефской помощи, сообщил глава администрации Брянки Николай Моргунов.

«Мы с нашими коллегами, друзьями из Брянской области отработали достаточно серьезный список коммунальной техники, который необходим, – это 34 единицы», – приводит его слова «Лугинформцентр».

Моргунов добавил, что первые три единицы коммунальной техники зашли на территорию города. В присутствии представителей Брянска он передал ключи от машин работникам коммунального предприятия «Жилищник-2».

Мэр подчеркнул, что «это первый прецедент, когда территория, которая взяла шефство, передает в безвозмездное пользование коммунальную технику, которая будет работать в коммунальных службах городских для выполнения своих задач».

«Эта техника приобретена за внебюджетный счет, то есть добровольные пожертвования людей, который проживают в Брянской области, – это предприниматели, которые изъявили желание помочь городу Брянке и выполнили свои обязательства вовремя, в срок», – сказал он.

Моргунов добавил, что следующая партия техники зайдет на следующей неделе. «Для города это очень много значит. Честно говоря, я при своей памяти не помню того момента, когда получала Брянка в таком объеме и такую необходимую коммунальную технику. Были попытки по государственной программе выделения техники – это один мусоровоз, который, к сожалению, не решает той проблемы, которая сегодня есть», – рассказал градоначальник.

Представитель администрации Брянской области РФ в Брянке Василий Демин уточнил, что в первой партии техники – строительный кран, автогрейдер, фронтальный погрузчик, в дальнейшем планируется передача мусоровозов и другой техники. «Я думаю, и жизнь у людей после того, как зайдет сюда Россия, она будет совсем другая, и вы это увидите в ближайшее время», – сказал он.

В мэрии Брянки добавили, что в качестве гуманитарной помощи город также получил газонокосилки, сварочные инверторы, бензопилы, триммеры, генераторы и другое оборудование для обеспечения деятельности служб ЖКХ.

Ранее Брянская область и город Брянка в Луганской народной республике заключили соглашение о сотрудничестве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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