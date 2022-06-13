 

Компания Nissan открыла прием заказов Juke Hybrid в Великобритании

13.06.2022, 12:00, Разное
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Японский автогигант Nissan объявил о начале приема заказов на британском рынке на гибридный кроссовер Nissan Juke Hybrid.

Начальная цена автомобиля составляет 27,2 тысяч фунтов. Кроме того, в дальнейшем прогнозируется выход специальной версии Premiere Edition.  Классическая версия паркетника уже не доступна в РФ и в остальных странах. В начальном исполнении модель получила 1,6-лировый бензиновый двигатель на 94 л.с. и два электромотора с отдачей 49+20 л.с.

На данный момент производитель не указывает запас хода на электротяге. Кроме того, новинка получила улучшенную аудиосистему, бесключевой доступ, увеличенные колесные диски. Также гибридный кроссовер обладает улучшенной проходимостью и современными опциями, которые пока засекречены производителем.



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