 

Группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне

13.06.2022, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Музыканты группы «Земляне», певица Елена Север, группа «СПБ!» и другие артисты, принимавшие участие в концерте «Русского радио» в Херсоне, попали в ДТП на обратном пути в 30 километрах от Феодосии, сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

«Поздно вечером исполнители сели в автобус, чтобы вернуться домой. Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с огромной фурой. Спасло лишь чудо. По словам пассажиров, если бы автобус не съехал в кювет, все могло бы закончиться и вовсе плачевно», – рассказали ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что пассажирам помощь медиков не потребовалась. Участники группы «Земляне» рассказали, что все могло закончиться хуже. 

«К нам в бочину летела фура, и мы вылетели в поле в одном метре от бетонного столба. Получается, проскочили между ними. Хорошо, что рядом оказалась полицейская машина, она вызвала МЧС. Мимо проезжали военные, они-то нас и вытащили стальным тросом», – уточнили «Земляне». 

В воскресенье российские артисты выступили перед жителями Херсона с концертом в честь Дня России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.22 / В «Молдовагаз» потребителей попросили вовремя рассчитываться за газ

14.12.20 / Кличко – Киевсовету: Давайте примем бюджет без политики и популизма

04.09.20 / Мексика примет участие в испытании российской вакцины от COVID-19

08.10.20 / РПЦ не собирается лишать сана осужденного за сутенерство священника

09.09.21 / С начала года транзит газа через Украину снизился на 15,2% – “Оператор ГТС Украины”

29.12.20 / “Для меня главное – здоровье малышки, которое он вчера подубил. Про себя молчу!” Беременная супруга Джеджулы сделала шокирующее заявление из больницы

15.08.20 / Лукашенко захотел обсудить обстановку в Белоруссии с генштабом

23.10.20 / Книжная коллекция Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” пополнилась двумя антикварными книгами

04.02.22 / В МИД РФ заявили о разочаровании реакцией Запада на требования в сфере безопасности

09.02.21 / Всемирный банк выделит Украине $30 млн займа при условии вакцинации 10 млн украинцев – Минфин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика