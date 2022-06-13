 

Группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне

13.06.2022, 11:25, Новости дня
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Музыканты группы «Земляне», певица Елена Север, группа «СПБ!» и другие артисты, принимавшие участие в концерте «Русского радио» в Херсоне, попали в ДТП на обратном пути в 30 километрах от Феодосии, сообщили в пресс-службе «Русской медиагруппы».

«Поздно вечером исполнители сели в автобус, чтобы вернуться домой. Ночью на плохо освещенной трассе автобус едва не столкнулся с огромной фурой. Спасло лишь чудо. По словам пассажиров, если бы автобус не съехал в кювет, все могло бы закончиться и вовсе плачевно», – рассказали ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что пассажирам помощь медиков не потребовалась. Участники группы «Земляне» рассказали, что все могло закончиться хуже. 

«К нам в бочину летела фура, и мы вылетели в поле в одном метре от бетонного столба. Получается, проскочили между ними. Хорошо, что рядом оказалась полицейская машина, она вызвала МЧС. Мимо проезжали военные, они-то нас и вытащили стальным тросом», – уточнили «Земляне». 

В воскресенье российские артисты выступили перед жителями Херсона с концертом в честь Дня России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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