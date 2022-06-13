«Граждане нужны, чтобы заботиться о своём государстве»: в Совфеде предложили лишать паспортов за недостаточную лояльность

В Совете Федерации выступили с инициативой лишать гражданства тех россиян, которые не проявили достаточной лояльности к государству и не участвуют в добровольных патриотических проектах. По словам сенатора Бориса Глебина, многие сейчас забывают о том, в чём заключается их роль.

«Функция граждан у нас немного подзабыта, отведена на задний план и я считаю, что это неправильно, – сказал он «Российской газете». – Граждане вообще нужны для чего? Граждане нужны, чтобы они заботились о своём государстве. Если они не обслуживают государство никак, относятся к нему наплевательски, то зачем они нам?»

Чиновник предложил забирать паспорта у той части населения, которая отказывается жертвовать время или средства на патриотические мероприятия, никак не участвует в политической и общественной жизни и притом не задействована на работе в госструктурах.

«Это же чистой воды единоличники, – возмутился сенатор. – Люди, которые думают сначала о себе, а уже затем о Родине. Они считают, что государство должно им чего-то там, а сами бьют баклуши, зарабатывают себе деньги, некоторые даже уезжают. Как это вообще позволено?»

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