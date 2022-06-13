Мнение: Поклонская

Поклонскую уволили с должности заместителя начальника Россотрудничества – той самой структуры, которая развалила всю работу на пространстве СНГ, банально имитируя деятельность все время своего существования. По всей видимости, Поклонская с ее персональными взглядами не пришлась ко двору и здесь. Последней каплей, похоже, стало ее интервью, где она весьма неодобрительно высказалась примерно следующими словами: «…эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины…» Здесь уже вариантов не оставалось.

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