Наиболее выигрышные прически для густых волос: актуальные летние варианты
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Какую прическу выбрать для густых волос на лето, чтобы легче с ними управляться и выглядеть выигрышно? Лучше всего отдать предпочтение коротким вариантам. Сама по себе короткая длина не означает простоты ухода, но если выбрать ее с умом, можно свести время укладки к минимуму. Вот несколько вариантов идеальных причесок для густых волос на летний период.
Длинная пикси
Эта очаровательная и очень практичная стрижка хорошо подходит как для прямых, так и волнистых волос. Особенно хорошо на густых волосах смотрится длинная пикси. главное выбрать правильную длину, которая больше всего подойдет к типу лица.
Боб с волосами одной длины
Боб с волосами одной длины – культовая прическа, идеально подходящая для женщин с густыми волосами.
Густая короткая челка придаст лицу эффектную квадратную форму. Боковая челка добавит чертам мягкости.
Боковой пробор
Девушки с густыми волосами могут смело носить прически с боковым прибором.
Он отлично подходит как для коротких стрижек, так и для длинных волос.
Многослойный боб
Несмотря на то что тупой боб смотрится на густых волосах потрясающе, более популярен вариант с длинными слоями, который никогда не выходит из моды.
Слои можно укладывать, чтобы они казались более легкими, используя текстурирующие средства.
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