 

Наиболее выигрышные прически для густых волос: актуальные летние варианты

13.06.2022, 11:00, Разное
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Какую прическу выбрать для густых волос на лето, чтобы легче с ними управляться и выглядеть выигрышно? Лучше всего отдать предпочтение коротким вариантам. Сама по себе короткая длина не означает простоты ухода, но если выбрать ее с умом, можно свести время укладки к минимуму. Вот несколько вариантов идеальных причесок для густых волос на летний период.

Длинная пикси

Эта очаровательная и очень практичная стрижка хорошо подходит как для прямых, так и волнистых волос. Особенно хорошо на густых волосах смотрится длинная пикси. главное выбрать правильную длину, которая больше всего подойдет к типу лица.

Боб с волосами одной длины

Боб с волосами одной длины – культовая прическа, идеально подходящая для женщин с густыми волосами.

Густая короткая челка придаст лицу эффектную квадратную форму. Боковая челка добавит чертам мягкости.

Боковой пробор

Девушки с густыми волосами могут смело носить прически с боковым прибором.

Он отлично подходит как для коротких стрижек, так и для длинных волос.

Многослойный боб

Несмотря на то что тупой боб смотрится на густых волосах потрясающе, более популярен вариант с длинными слоями, который никогда не выходит из моды.

Слои можно укладывать, чтобы они казались более легкими, используя текстурирующие средства.



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