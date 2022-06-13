 

Город Радужный Ханты-Мансийского автономного округа переименовали в Нормальный

13.06.2022, 10:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Администрация городского округа «Радужный» на праздничном
заседании 12 июня приняла решение о переименовании города – теперь он будет
называться «Нормальный». О необходимости сменить это название в Ханты-Мансийском
округе говорили с момента принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма
среди несовершеннолетних.

Долгое время в регионе шли споры о новом названии. Они прекратились после выступления главы города Натальи Гулиной на одном из
нефтегазодобывающих предприятий, где она сказала:

«Пришла пора доказать всей стране, что наш город не
радужный. Наш город – нормальный. Здесь могут безопасно расти несовершеннолетние
граждане, не рискуя столкнуться с пропагандой того, о чём не следует даже
думать!»

Работники предприятия сразу предложили переименовать город в
Нормальный и закрыть этот вопрос.

«Город нефтяников, город настоящих мужиков должен
пропагандировать! Просто обязан! Но он должен пропагандировать нормальность, а
не всякую там радужность и другие поганые вещи», – заявили в Совете ветеранов предприятия.

Церемония смены табличек с названием города назначена на ближайшие выходные, а снос радужной стелы устроили немедленно. Официальные
наименования учреждений образования приведут в соответствие с новым названием к
1 сентября, а предприятий и организаций – к Новому году. Жители города, которые
ранее называли себя радужнянами, теперь будут именоваться нормальненцами.

Сегодня же стало известно, что губернатор Пермского края
поручил подыскать известного композитора, чья гетеросексуальность достоверно
установлена, чтобы назвать его именем город Чайковский. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.22 / Мнение: Письмо: “В надежде заслужить его любовь”

11.12.21 / Экс-президент Казахстана Назарбаев назвал настоящие причины развала СССР

16.04.21 / Автор танцевального хита Mi Gente Джей Бальвин впервые станет отцом

22.02.22 / Володин: Ратификация договор с ЛДНР – единственный способ прекратить войну

15.10.20 / Скандалы: Михаилу Хабарову прокричали обвинение через стекло для свиданий

21.03.22 / Битва за Хогвартс

18.02.22 / Мнение: Эвакуация!

26.10.20 / В России введут ограничения на просмотр видео из TikTok

19.08.20 / Лили Рейнхарт рассказала о депрессии после расставания с Коулом Спроусом

03.09.21 / Что будет происходить в сентябре, и как прийти к намеченным целям: Таро-прогноз с советами арканов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика