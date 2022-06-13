Город Радужный Ханты-Мансийского автономного округа переименовали в Нормальный

Администрация городского округа «Радужный» на праздничном

заседании 12 июня приняла решение о переименовании города – теперь он будет

называться «Нормальный». О необходимости сменить это название в Ханты-Мансийском

округе говорили с момента принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма

среди несовершеннолетних.

Долгое время в регионе шли споры о новом названии. Они прекратились после выступления главы города Натальи Гулиной на одном из

нефтегазодобывающих предприятий, где она сказала:

«Пришла пора доказать всей стране, что наш город не

радужный. Наш город – нормальный. Здесь могут безопасно расти несовершеннолетние

граждане, не рискуя столкнуться с пропагандой того, о чём не следует даже

думать!»

Работники предприятия сразу предложили переименовать город в

Нормальный и закрыть этот вопрос.

«Город нефтяников, город настоящих мужиков должен

пропагандировать! Просто обязан! Но он должен пропагандировать нормальность, а

не всякую там радужность и другие поганые вещи», – заявили в Совете ветеранов предприятия.

Церемония смены табличек с названием города назначена на ближайшие выходные, а снос радужной стелы устроили немедленно. Официальные

наименования учреждений образования приведут в соответствие с новым названием к

1 сентября, а предприятий и организаций – к Новому году. Жители города, которые

ранее называли себя радужнянами, теперь будут именоваться нормальненцами.

Сегодня же стало известно, что губернатор Пермского края

поручил подыскать известного композитора, чья гетеросексуальность достоверно

установлена, чтобы назвать его именем город Чайковский.

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