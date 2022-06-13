Great Wall Motors готовит лимитированную версию внедорожника Tank 300

В конце текущего месяца начнутся продажи нового внедорожника Tank 300.

В компании уже поделились официальными снимками транспортного средства, которое существенно превосходит предшественника. Производителем представлены многочисленные улучшения по функционалу и внедорожным опциями. Кроме того, отличить внедорожник Tank 300 нового поколения можно по решетке радиатора, бамперам, шинам и дискам, а также видоизмененному капоту. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый агрегат на 227 л.с.

Вместе с тем модель получила систему полного привода, 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию и блокировку дифференциалов. Начальная цена составит от 196 тысяч юаней на китайском рынке.