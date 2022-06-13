СК России начал расследование взрыва в Мелитополе

Следственный комитет РФ расследует взрыв возле здания ГУ МВД по Запорожской области в Мелитополе, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователи Следственного комитета РФ зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса», – сказано в сообщении, передает ТАСС.

В воскресенье украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе, в результате пострадали четыре человека, в том числе проходившая мимо 15-летняя девушка, за ее жизнь сейчас борются врачи. Мощность взрыва около здания ГУ МВД в Мелитополе составила до 800 г в тротиловом эквиваленте.

Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле здания ГУ МВД. Местные власти квалифицировали это как теракт.

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