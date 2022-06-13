 

Клинтон раскритиковала призыв Макрона «не унижать» Россию

13.06.2022, 10:00, Новости дня
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Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире радио France Culture раскритиковала точку зрения президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу необходимости поддерживать контакты с Россией.

«Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. [Президент РФ Владимир] Путин уже давно нарушил красную линию», – цитирует RT Клинтон.

По мнению Клинтон, Путин считает себя «Петром Великим», который вел «бесконечную войну против Швеции, стран Прибалтики, Скандинавии и стран Севера на протяжении 20 лет». Она призывает весь мир задуматься о том, что «возможно, те, кто находится на линии фронта, на первой линии российской агрессии, как лидеры стран Прибалтики и Польши, гораздо яснее видят, кто такой Путин на самом деле и какие у него цели».

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон напугал Киев, заявив, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». После этого глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Макрона в «непонимании сути проблемы».

Директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что Москва не уклоняется от предметного разговора с Парижем на уровне министров иностранных дел. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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