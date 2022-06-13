 

Песков рассказал о действии масочного режима в Кремле

13.06.2022, 10:00, Новости дня
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Антикоронавирусные меры безопасности в отношении президента РФ Владимира Путина сохраняются, в Кремле действует масочный режим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока у нас действуют особые меры предосторожности и, конечно, особые меры в отношении главы государства. И, собственно, в Кремле, и на Старой площади, например, по-прежнему действует масочный режим», – сказал он в интервью ТАСС.

В мае в Петербурге отменили масочный режим и другие коронавирусные ограничения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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