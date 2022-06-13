«Тинькофф-банк» вводит комиссию за звонки в колл-центр

С 20 июня обращения на горячую линию

«Тинькофф-банка» станут платными. Клиентам кредитной организации минута разговора

обойдётся в 10 рублей.

«Это вынужденная мера, она связана с нестабильной

ситуацией на российском финансовом рынке. Абсолютное большинство наших клиентов

не звонит в банк, а использует чат в приложении или на сайте. Эта услуга как была

бесплатной, так и остаётся. Но если хочется поговорить с живым человеком, то за

это придётся заплатить», – заявил вице-президент банка Павел Голубев.

Оплата разговоров будет осуществляться с

банковской карты, а в случае её отсутствия или нулевого баланса со счёта

мобильного телефона.

Кроме того, в ближайшее время «Тинькофф-банк»

представит несколько новых услуг для своих клиентов, которые обращаются в колл-центр. За дополнительную плату можно будет сократить время ответа специалиста до одной

минуты или оставить заявку на обратный звонок.

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