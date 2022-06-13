«Тинькофф-банк» вводит комиссию за звонки в колл-центр
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С 20 июня обращения на горячую линию
«Тинькофф-банка» станут платными. Клиентам кредитной организации минута разговора
обойдётся в 10 рублей.
«Это вынужденная мера, она связана с нестабильной
ситуацией на российском финансовом рынке. Абсолютное большинство наших клиентов
не звонит в банк, а использует чат в приложении или на сайте. Эта услуга как была
бесплатной, так и остаётся. Но если хочется поговорить с живым человеком, то за
это придётся заплатить», – заявил вице-президент банка Павел Голубев.
Оплата разговоров будет осуществляться с
банковской карты, а в случае её отсутствия или нулевого баланса со счёта
мобильного телефона.
Кроме того, в ближайшее время «Тинькофф-банк»
представит несколько новых услуг для своих клиентов, которые обращаются в колл-центр. За дополнительную плату можно будет сократить время ответа специалиста до одной
минуты или оставить заявку на обратный звонок.
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