 

В Запорожье заявили о переходе спецслужб Украины к тактике террора

13.06.2022, 8:35, Новости дня
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Спецслужбы Украины сменили тактику в Запорожской области, теперь они запугивают население путем диверсий и терактов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сначала они обстреливали наш регион ракетами «Точка-У», затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии», – сказал в беседе с РИА «Новости» Рогов.

По его данным, позднее пусковые установки «Точек-У» были уничтожены, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли «к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии».

Рогов уверен, что для сторонников украинского лидера Владимира Зеленского самое страшное – если «люди на освобожденных территориях живут мирно, спокойно и счастливо».

«Поэтому украинские националисты будут пытаться делать всё возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей и держать их в страхе. Это чистый терроризм», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул важность противостояния боевикам, которые в противном случае будут и дальше «запугивать местное население».

«Наша мирная жизнь для украинских нацистов как кость в горле», – считает Рогов.

Напомним, в воскресенье в Бердянске произошел взрыв на трансформаторной подстанции, в результате несколько районов города остались без света. Кроме того, украинские боевики совершили теракт около здания ГУ МВД в Мелитополе, в результате пострадали четыре человека, в том числе проходившая мимо 15-летняя девушка, за ее жизнь сейчас борются врачи. После терактов в Запорожской области решили усилить меры безопасности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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