Пушков назвал крупнейший провал Меркель

Остановка сертификации «Северного потока – 2» стала крупнейшим провалом экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Меркель несет ответственность за нынешний кризис, поскольку она «втянула Украину в евроинтеграцию, противопоставляя ее России».

«В итоге детище Меркель «Северный поток – 2», в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве», – написал Пушков в Telegram.

По его словам, это и был самый крупный провал германского политика «с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии».

Накануне в Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск проекта «Северный поток – 2». В прошлую среду представитель Министерства экономики Германии заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации РФ на Украине. В начале мая Газпром решил задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.

В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.

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