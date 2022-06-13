Боррель оценил шансы Украины на получение статуса кандидата в ЕС
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Украина имеет все шансы на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Я убежден, что Украина принадлежит к европейской культуре и что ЕС можно расширить. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ», – сообщил он в разговоре с Le Journal du Dimanche.
Дипломат напомнил, что официальный Брюссель работает над интеграцией в ЕС Западных Балкан и подобный сценарий возможен на Украине.
Ранее Bloomberg писал, что Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией.
В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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