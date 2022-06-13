Пока власти бездействуют, неочищенные сточные воды продолжают загрязнять Темзу

Британские реки считаются одними из самых грязных в Европе — по официальным данным, в 2020 году только 14% рек соответствовали экологическим стандартам, пишет Das Erste. Компании, оказывающие услуги по водоснабжению, продолжают регулярно сбрасывать неочищенные сточные воды в реки, а государственные надзорные органы бездействуют. Решением проблемы занялись активисты: они регулярно берут пробы качества воды в Темзе и отправляют результаты властям. Однако для улучшения ситуации может потребоваться 20 лет.



AP

На берегу Темзы, второй по длине, но, безусловно, самой известной реки Великобритании стоят Джо Сандельсон и Клэр Сениор. Они возмущены. Они пришли купаться, на их плечах лежат полотенца. Однако они останутся сухими: мимо отдыхающих течёт «коричневый бульон». «Отвратительно. Мы не должны мириться с этим», — говорит Джо, передаёт Das Erste.

Взгляд в смартфон объясняет всё. Региональная компания, оказывающая услуги по водоснабжению, Thames Water сбросила в реку неочищенные сточные воды. После того как несколько месяцев назад у нескольких человек после купания в реке были обнаружены инфекционные заболевания, компания стала рассылать предупреждения перед тем, как сделать это вновь. Сандельсон и Сениор не просто любители поплавать. Они входят в группу, которая собирается прекратить сброс сточных вод.

Эшли Смит является членом другой группы, но преследует ту же цель. Раньше он работал в полиции, а теперь, будучи пенсионером, использует свой опыт работы в качестве следователя. У ручья, который впадает в Темзу, он ведёт съёмку на подводную камеру. Рядом находятся очистные сооружения Thames Water. Оттуда по трубе в реку бьёт очищенная вода.

Смит указывает на другую трубу рядом с ней. Время от времени компания сбрасывает оттуда неочищенные сточные воды. «С человеческими фекалиями, химикатами и бактериями», —подчёркивает он. В последний раз это произошло два дня назад. На видео, снятых с помощью подводной камеры, можно увидеть следы.

В Великобритании компаниям, оказывающим услуги по водоснабжению, в исключительных случаях разрешается сбрасывать сточные воды в реки — например, после сильного дождя, когда резервуары и канализация переполнены. Но только в исключительных ситуациях. По оценкам экологов, в 2020 году это произошло более 400 тыс. раз по всей стране — слишком часто для исключительных ситуаций.

Группа Смита собрала обширные данные, сравнила информацию, предоставленную компаниями, оказывающими услуги по водоснабжению, со своими собственными наблюдениями и записями, и проверила, когда были утверждены исключения и когда сточные воды на самом деле сбрасывались в реки. «Мы обнаружили множество несоответствий», — рассказывает Смит. Другие группы также присоединились к выдвинутому им обвинению.

Государственные надзорные органы практически не контролируют водоёмы: во многом они опираются на данные, которые предоставляют сами компании. Полгода назад, после того как им стало известно о возможных незаконных сбросах, власти заявили о начале расследования. С тех пор ничего не изменилось.

Смит и его группа убеждены в том, что для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо взять реки под собственный контроль. Британские реки считаются одними из самых грязных в Европе. По официальным данным, в 2020 году только 14% рек соответствовали экологическим стандартам.

Сточные воды, а также сельскохозяйственные загрязнения являются основными причинами критического состояния рек. Во многих местах Великобритании были сформированы группы, которые регулярно берут пробы, оценивают их и отправляют результаты властям. Это должно повысить давление на компании, оказывающие услуги по водоснабжению. Тем более что многие из них уже признали нарушения. «Но только частично», — отмечает Смит. Недавно он обнаружил в Темзе ранее неизвестную трубу: она расположена на три метра ниже поверхности воды, и поэтому её не видно с берега.

Видео, записанные с помощью его подводной камеры, отвратительны: они демонстрируют куски человеческих фекалий, глазки жира, влажные салфетки. Из трубы выплывают презервативы. «Каждый раз, когда я прихожу сюда, всё выглядит хуже, чем в прошлый раз», — говорит Смит. Thames Water заявляет, что прилагает все усилия, чтобы свести к минимуму сброс сточных вод. «На данный момент неочищенная вода не сбрасывалась в течение года», — добавляет компания.

Эшли Смит хочет передать свои записи властям — даже если после этого ничего не произойдёт. Он подозревает, что правительство не хочет оказывать слишком сильное давление на компании, чтобы предотвратить рост счетов за воду для населения.

Модернизация системы водоснабжения, которая восходит к Викторианской эпохе, была бы чрезвычайно дорогим мероприятием. Министерство энергетики и изменения климата Великобритании объявило о создании миллиардного фонда для перестройки инфраструктуры. Однако, по словам министра Джорджа Юстиса, для улучшения ситуации может потребоваться около 20 лет.

Джо Сандельсон и Клэр Сениор со своей группой не намерены ждать так долго. Они входят в число бесчисленных добровольцев, которые регулярно берут пробы и передают их властям.

Они всё ещё не могут без раздумий плавать в реке. Поэтому они прибегли к другому трюку: их группа подала заявку на присвоение определённому участку реки официального статуса места, пригодного для купания, — и добились успеха. Власти теперь обязаны регулярно проверять качество воды и штрафовать компании, оказывающие услуги по водоснабжению, за загрязнение окружающей среды. Группа надеется, что эта стратегия сработает, пишет Das Erste.