 

Эмбарго против России изменило сферу нефтяных перевозок — последствия будут масштабными

13.06.2022, 6:37, Разное
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Энергетические санкции против РФ привели к масштабным изменениям в сфере нефтяных перевозок, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Решение Европы отказаться от российского чёрного золота ограничит её в возможностях энергоснабжения и приведёт к стремительному росту цен на энергоресурсы. Увеличатся также расходы по страхованию, транспортировке и финансированию. В результате сырьё сыграет центральную роль в следующем мировом экономическом кризисе, прогнозируют аналитики.


AP

Нефтяное эмбарго ЕС против РФ перевернуло сферу мировых перевозок чёрного золота, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И у таких глобальных изменений будут масштабные последствия. Некоторые аналитики опасаются худшего, отмечает немецкое издание.

До этого танкеры, которые выходили из российских портов на Балтийском море в сторону Гамбурга или Роттердама, находились в пути от двух до трёх недель. Теперь дорога до Индии и Китая занимает у «гигантов морей» от двух до трёх месяцев.

Решение Европы отказаться от российской нефти ограничит её в возможностях энергоснабжения и приведёт к стремительному росту цен на чёрное золото, убеждены аналитики. Индия же, которая до этого покупала сырьё в основном на Ближнем Востоке, напротив, наращивает импорт из России.

Происходящее сейчас перераспределение приведёт также к увеличению расходов на страхование, транспортировку и финансирование, объясняют эксперты. Подорожание энергоресурсов вкупе с концом свободной торговли, опирающейся исключительно на такие рыночные факторы, как спрос, предложение и цена, приведут к тому, что сырьё сыграет центральную роль в следующем мировом экономическом кризисе.



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