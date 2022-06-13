 

Глава МИД Чехии раскритиковал призыв Макрона не унижать Россию

13.06.2022, 5:50, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон не понимал суть проблемы, когда говорил, что Россию нельзя унижать, выступил с утверждением глава МИД Чехии Ян Липавский в эфире телеканала CNN Prima NEWS.

«Россия является агрессором, и мы не должны действовать с оглядкой на то, унижена она или не унижена. Макрон проблему, судя по всему, не очень понимает. Москве все равно, как Россию воспринимают на Западе», – приводит мнение Липавского РИА «Новости».

Ранее Макрон напугал Киев, заявив, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии».

Накануне в Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки РФ во избежание дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Ранее в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для РФ после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.

В первое воскресенье июня в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов РФ в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

В начале июня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести РФ поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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